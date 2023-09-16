Уже на буксире: в сети появилось фото поврежденного российского корабля "Самум"

Россияне отрицали повреждения своего корабля

В сети появилось фото ракетного корабля "Самум", который был подбит ВСУ в ходе атаки на Севастопольскую бухту 14 сентября. Российское судно тащили на буксире.

Фото публикуют росСМИ. В Минобороны россии ранее подтвердили атаку на "Самум", но о повреждениях не сообщали.

На кадрах видно, как огромный ракетный корабль тянет за собой маленькое буксировочное судно. Еще одно маленькое судно идет за "Самумом". Это говорит о том, что во время атаки морского дрона СБУ "Морской малыш" ракетный корабль получил серьезные повреждения и не может двигаться самостоятельно.

После того, как в источники в СБУ сообщили об атаке на "Самум" российские Telegram-каналы стали публиковать его фото у причала в Севастополе. Пропагандисты утверждали, что никаких повреждений у судна нет, но когда именно было сделано это фото неизвестно.

Ранее сообщалось, что удар дрона пришелся на заднюю правую часть корабля, после чего "Самум" получил серьезные повреждения и потерял ход. Оккупанты были вынуждены отбуксировать его на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Известно, что "Самум" — это ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч" с бортовым номером 616. Был введен в эксплуатацию в 1999 году. Он предназначен для уничтожения боевых кораблей противника, обеспечения прикрытия быстроходных десантных соединений и конвоев от ударов кораблей и катеров противника. Также он предназначен для несения дозора и ведения разведки сил противника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали кадры уничтоженного корабля "Минск". По словам экспертов, он не подлежит ремонту.