Бої на Куп'янському напрямку: росія уповільнила наступ, у ЗСУ назвали кілька причин

Українські захисники готуються до різних сценаріїв

Російський поступ на Куп’янському напрямку сповільнився. Причин цього одразу кілька.

Так, за словами керівника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, насамперед це пов’язано з тим, що окупант отримали добре по зубах біля Новоєгорівки. Але є й інша причина.

"А по-друге, мені здається, це пов’язано з формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після того, після отримання на горіхи від ЗСУ", — сказав речник.

Євлаш наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів супротивника.

Нагадаємо, що протягом літа 2023 року російські окупанти активізували наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках. У ЗСУ говорили, що загарбники формують ударний кулак, але поки що їм не вистачає техніки.

Раніше ми писали про те, що Збройні сили України в боях на Донецькому напрямку звільнили населений пункт Андріївка у Бахмутському районі. Це вже офіційно підтвердили у Міністерстві оборони. При цьому бої у цьому районі продовжуються.