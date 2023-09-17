Українські військові звільнили важливе село під Бахмутом: записали перше відео звідти

Населений пункт зазнав серйозних пошкоджень

Сили оборони України (СОУ) підтвердили визволення населеного пункту Кліщіївка, що розташований під Бахмутом. Чутки про це ходили вже кілька днів, проте підтвердження цього надійшло лише зараз.

Відповідне підтвердження було оприлюднено у Facebook 80-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, яка брала участь у боях за цей населений пункт.

Наголошується, що звільняли Кліщіївку також 5 окрема штурмова бригада ЗСУ та об’єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють".

У повідомленні вказано, що хоч СОУ повернули туди український прапор, але противник продовжує вести обстріл з усіх доступних засобів вогневого ураження.

Як повідомлялося раніше, 15 вересня інформацію про звільнення Кліщіївки оприлюднили білоруські добровольці з Полку Калиновського, проте пізніше відповідне повідомлення було видалено. Вранці 17 вересня на визволення населеного пункту натякнув голова Офісу президента Андрій Єрмак, який оприлюднив фотографію українських бійців на тлі зруйнованої церкви, яку також видно на відео вище.

Нагадаємо, напередодні у Міноборони повідомили, що ЗСУ мають успіхи не лише на Бахмутському, а й на Мелітопольському напрямі.