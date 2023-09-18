Власник "Укрдонінвесту" Кропачов: Компанії, які працюють із "Укрдонінвестом", накопичили достатньо вугілля на зиму, ми готові допомогти і Центренерго

Частина ТЕЦ однозначно будуть із запасом палива на опалювальний сезон, але ситуація із готовністю до зими не всюди хороша, каже Віталій Кропачов

ТЕЦ у Києві та Черкасах, які співпрацюють з "Укрдонінвестом", вже накопичили вдвічі більше вугілля до опалювального сезону. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив власник компанії "Укрдонінвест" Віталій Кропачов.

"Я знаю, що вони вже накопичили навіть більше товарної продукції перед початком опалювального сезону. Сьогодні, гадаю, вони спокійно (принаймні Київ та Черкаси) і однозначно будуть із балансовим запасом палива. Слава Богу, керівництво цієї компанії нормально з нами працює, платить, у нас цілком адекватні стосунки", — заявив бізнесмен.

Проте, ситуація із готовністю до зими не всюди хороша. "За моїми даними, Центренерго зараз має проблеми з накопиченням вугілля на складах, а також повний провал ремонтних робіт, внаслідок чого, наприклад, Зміївська ТЕС на даний момент взагалі не генерує електроенергію, і ця ситуація триває вже кілька днів. Як я казав, рашисти точно обстрілюватимуть нашу енергосистему. На жаль, Центренерго не готове до зими, з різних причин, але основна – це все ж таки керівництво компанії, яке провалило підготовку до зими та ремонтно-відновлювальні роботи… Зима на носі, контрактів на вугілля немає, тільки слова про те, що в Польщі купуватимуть. Хлопці, ну це ж не нормально. Хочу сказати наступне, що незважаючи на те, що у нас із Центренерго все ще триває судовий процес, що у них перед нами чималі борги, ми готові постачати вугілля на підприємство. Зараз мова не повинна йти про якесь бізнес-протистояння, ми говоримо про життя людей, ми говоримо про долю країни. "Укрдонінвест" готовий працювати на благо країни, як завжди", — заявив Віталій Кропачов.

Повне інтерв'ю Віталія Кропачова "Телеграфу" читайте за посиланням: "Віталій Кропачов: Київ та Черкаси накопичили вдвічі більше вугілля, ніж рік тому, в рамках співпраці з "Укрдонінвестом"