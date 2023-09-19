"Рамштайн-15": про що говоритимуть і як позначиться на результатах зміна міністра оборони України

Засідання пройде у очному форматі у Німеччині

У вівторок, 19 вересня відбудеться чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Вона стане 15-ою за рахунком і першою без екс-міністра оборони Олексія Резнікова.

Вперше головою міноборони України у зустрічі "Рамштайн" візьме участь Рустем Умєров. На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, зміна міністра оборони не вплине на відносини із союзниками, пише "РБК-Україна".

Засідання відбувається на тлі очікувань, що США ухвалять рішення про передачу далекобійних ракет ATACMS. Аналогічного рішення чекають від Німеччини за Taurus.

"Єдине, що потрібно дочекатися відповідного застосування цих ракет, після якого буде оголошено про те, що США передали їх Україні", — зазначив Олександр Мусієнко.

Деякі союзники оголосили про допомогу, не чекаючи чергового "Рамштайну". Так, Данія надасть Україні великий пакет допомоги на понад 800 млн доларів із танками, БМП та зенітними знаряддями. А Литва пообіцяла 1,5 млн набоїв.

При цьому інформації про конкретний порядок денний для засідання немає, але в серпні тодішній міністр оборони Олексій Резніков при анонсі 15-го "Рамштайну" говорив, що головною темою обговорення будуть питання захисту українського неба, включаючи постачання ППО та бойової авіації. Другий пріоритет – артилерія та боєприпаси до неї, а третім – все, що стосується наявності бойової броньованої техніки.

Варто зазначити, що минулого тижня Рустем Умєров провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Сторони обговорили невідкладні потреби України, обговорили порядок денний "Рамштайну" та домовилися залишатися у тісному контакті.

Олександр Мусієнко наголосив, що зміна міністра не матиме негативних наслідків. Ситуація з міжнародною комунікацією України та на формальному та на неформальному рівні залишається стабільною.

"Не варто чекати на якісь принципові зміни у зв’язку з новим міністром оборони України. Країни, які нас підтримують, вони підтримують Україну, як державу, а не окремого міністра або головнокомандувача. Військовий блок, який відповідає за співпрацю з нашими партнерами, не змінився", — Пояснив експерт.

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня президент України перебуває з візитом до США. У нього запланована зустріч із президентом Сполучених штатів Джо Байденом, голова Білого Дому хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію в Україні, зокрема про прогрес у контрнаступі ЗСУ.