Росіяни під Бахмутом збираються із силами: у ЗСУ розповіли, що буде далі

Наразі окупанти нездатні на серйозний наступ у тому районі

Закріплення ЗСУ на лінії Андріївка-Кліщіївка – це відправна точка, з якою вже можна реальніше говорити про подальше оточення Бахмута. Найближчим часом ворог навряд чи намагатиметься повернути ці населені пункти, але, зібравши сили, знову почне наступати.

Таку думку висловив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він зазначив, що взяття лінії Андріївка-Кліщіївка дає вогневий контроль над частиною Бахмута.

Він пояснив, що це опорна лінія, яка є дуже важливою для реалізації подальших планів. Проте, офіційні повідомлення про взяття цих населених пунктів не означають, що там припинилися бої. Боротьба за їх утримання триває.

"На мою особисту думку, найближчим часом ворог більше буде думати не про повернення цих населених пунктів, а про стримання нас та відновлення власних сил, на облаштування своєї лінії оборони. Ворог точно буде максимально наносити ураження — за допомогою артилерії, дронів, фабів — щоб затримати наше просування", — прогнозує Жорін.

Замкомандира 3-ї штурмової додав, що доки окупанти там не замінять підрозділи боєздатними та не піднімуть морально-психологічний стан особового складу, рано говорити про серйозні спроби контрнаступу з їхнього боку. Але як тільки це станеться, росіяни знову почнуть наступати.

"72-га мотострілкова бригада рф повністю розбита, і найближчим часом на фронті навряд ми її побачимо, бо управління майже знищене. 31-ша та 83-тя десантно-штурмові суттєво потрьопані. Всі придані сили типу "Еспаньйоли" просто з***лись звідти. Але все це тимчасово. Як тільки вони зберуть раму, знову будуть пробувати наступати", — резюмував Жорін.

Як повідомляв "Телеграф", у Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти безуспішно атакували ЗСУ в районі Кліщіївки. Також вони спробували повернути втрачені позиції в районі Андріївки, але також зазнали невдачі. Визволення цих двох населених пунктів погіршило російську оборону на південь від Бахмута.