Пройшов три війни та вижив в Іловайську: росіяни вбили поліцейського у Херсоні

Чоловік пройшов Іловайське пекло у 2014 році

Російські окупанти не лише вбивають українських захисників, а й українців у тилу – вранці у вівторок, 19 вересня, росіяни з артилерії обстріляли Херсон. Під удар потрапив автобус із пасажирами, загинув 49-річний сержант поліції Андрій Тарчинський, ще двоє людей отримали тяжкі поранення.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Національної поліції України. Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, та у Косові.

Після анексії Криму у 2014 році Тарчинський добровольцем записався до роти патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон". Незабаром він потрапив на фронт, під Іловайськ, де втратив побратимів і був поранений.

Андрій Тарчинський

2021-го року "Суспільне Херсон" записало інтерв’ю з Андрієм Тарчинським, в якому він розповів про жахіття, що пройшов під Іловайськом, як жив після повернення з війни на Донбасі, де воював три роки. Чоловік також ділився своїми мріями та казав, що захищати — його обов’язок.

"Разом із побратимами пройшов Іловайське пекло, коли рятував бійців, був сам тяжко поранений, але вийшов з ворожого оточення", — пишуть колеги героя.

Вони додають, що Андрій був людиною з великим благородним серцем. Він був готовий до самопожертви заради інших.

Як повідомляв "Телеграф", у важких боях на Донеччині загинув командир мотопіхотного відділення військової частини А-4267 Омелюта Іван Іванович із села Тростянець. Вдома в нього залишилися мама, дружина та діти.