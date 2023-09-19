Прошел три войны и выжил в Иловайске: россияне убили полицейского в Херсоне

Мужчина прошел Иловайский ад в 2014 году

Российские оккупанты не только убивают украинских защитников, но и украинцев в тылу — утром во вторник, 19 сентября, россияне из артиллерии обстреляли Херсон. Под удар попал автобус с пассажирами, погиб 49-летний сержант полиции Андрей Тарчинский, еще двое людей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине и в Косово.

После аннексии Крыма в 2014 году Тарчинский добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон". Вскоре он попал на фронт, под Илловайск, где потерял побратимов и получил ранение.

Андрей Тарчинский

В 2021-м году "Суспільне Херсон" записало интервью с Андрем Тарчинским, в котором он рассказал об ужасах, которые прошел под Иловайском, как жил после возвращения с войны на Донбассе, где воевал три года. Мужчина также делился своими мечтами и говорил, что защищать — его обязанность.

"Вместе с собратьями прошел Иловайский ад, когда спасал бойцов, был сам тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения", — пишут коллеги героя.

Они добавляют, что Андрей был человеком с большим благородным сердцем. Он был готов к самопожертвованию ради других.

Как сообщал "Телеграф", в тяжелых боях в Донецкой области погиб командир мотопехотного отделения воинской части А-4267 Омелюта Иван Иванович из села Тростянец. Дома у него остались мама, супруга и дети.