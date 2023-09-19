"Це ж основи!": безпорадність солдатів рф вразила американського генерала (відео)

Загарбники на фронті продовжують демонструвати свої "успіхи"

Російські окупанти на фронті втрачають велику кількість живої сили, а разом із нею чимало одиниць техніки. Американських генералів вражає, як майстерно загарбники вміють це робити.

На своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) генерал-лейтенат армії США у відставці Бен Ходжес прокоментував відео, опубліковане користувачем Saint Javelin. У ролику можна побачити блискучу роботу ЗСУ зі знищення російського Т-72, вартістю 3-4 мільйони доларів.

"Я, як і раніше, дивуюся поганому маскуванню і неефективним спробам приховування з боку російських сил. Базове польове ремесло. Але для цього потрібні досвідчені та вимогливі сержанти", — написав Ходжес.

Автор відео зазначив, що такого видовищного ефекту ЗСУ допомагають добиватися безпілотники FPV із надзвичайно високою ефективністю порівняно з їхньою вартістю.

"Ще один російський Т-72 спробував побити рекорд "найдовшого польоту вежі". Для досягнення такого результату ЗСУ знадобилося трохи менш як 1000 доларів за вартості танка в 3-4 мільйони доларів", — зазначив користувач Saint Javelin.

Водночас це відео прокоментував колишній командувач військ НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

"Хоч я і не фахівець з ремонту броні, схоже, цьому російському танку знадобиться чимало часу в майстерні", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ опублікувала відео майстерні роботи українських військових зі знищення ворожої техніки. На рахунку бійців одного із підрозділів уже 216 знищених танків.