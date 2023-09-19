"Это же основы!": беспомощность солдат рф поразила американского генерала (видео)

Захватчики на фронте продолжают демонстрировать свои "успехи"

Российские оккупанты на фронте теряют большое количество живой силы, а вместе с ней немало единиц техники. Американских генералов впечатляет, как мастерски захватчики умеют это делать.

На своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) генерал-лейтенат армии США в отставке Бен Ходжес прокомментировал видео, опубликованное пользователем Saint Javelin. В ролике можно увидеть блестящую работу ВСУ по уничтожению российский Т-72, стоимостью 3-4 миллиона долларов.

"Я по-прежнему удивляюсь плохой маскировке и неэффективным попыткам сокрытия со стороны российских сил. Базовое полевое ремесло. Но для этого нужны опытные и требовательные сержанты", — написал Ходжес.

Автор видео отметил, что такого зрелищного єффекта ВСУ помогают добиваться беспилотники FPV с чрезвычайно высокой эффективностью по сравнению с их стоимостью.

"Еще один российский Т-72 попытался побить рекорд "самого длительного полета башни". Для достижения такого результата ВСУ понадобилось чуть меньше 1000 долларов при стоимости танка в 3-4 миллиона долларов", — отметил пользователь Saint Javelin.

В то же время это видео прокомментировал бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Хоть я и не специалист по ремонту брони, похоже, этому русскому танку понадобится немало времени в мастерской", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ опубликовала видео мастерской работы украинских военных по уничтожению вражеской техники. На счету бойцов одного из подразделений уже 216 уничтоженных танков.