Триватиме дуже довго: у "Великої сімці" дали песимістичний прогноз щодо війни рф проти України

Війна може тривати роками

Серед країн "Великої сімки" зростають побоювання про те, що війна росії проти України може затягтися ще на кілька років.

Як інформує Bloomberg з посиланням на неназваного високопосадовця одного з європейських членів G7, союзникам необхідно планувати свої зусилля щодо надання допомоги Україні з розрахунком на те, що війна може тривати ще 6 або 7 років.

Зазначається, що хоч рішучість України щодо продовження війни не згасла, але вона швидше за все зіткнеться з проблемами через збільшення людських втрат і уповільнення допомоги з боку Заходу.

За даними видання, представники "Великої сімки" обговорили перспективи розвитку російського вторгнення в Україну під час вечері в кулуарах Генасамблеї ООН і дійшли висновку, що воно, швидше за все, триватиме "у середньостроковій або довгостроковій перспективі".

Союзники України, як і раніше, не готові обговорювати резолюції, які не передбачатимуть повного виведення російських військ з території країни.

Як повідомлялося раніше, на Генасамблеї ООН виступив президент США Джо Байден, який пояснив, чому світові важливо підтримувати Україну у протистоянні з росією.