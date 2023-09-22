Слідом за німецькими: ще одна партія Leopard 1 прийшла в Україну бракованою, що з ними

Машини одразу пішли на ремонт

З танками Leopard 1, які передають Україні союзники, продовжують виникати проблеми. Тільки днями стало відомо, що наша країна не змогла прийняти такі машини з Німеччини через їхній стан. А вже 22 вересня стало відомо про труднощі із технікою з Данії.

Про це пише Nyheder.tv2. Наголошується, що Данія передавала свої танки спільно з Німеччиною, машини якої "забракували" в Україні. Тепер із першої країни на допомогу ЗСУ прибули ще 20 Leopard 1, але вони теж виявилися несправними. Данія це вже визнала.

Як виявилося, у 12 із 20 танків, переданих Денією, були виявлені дефекти. У 10 випадках, на щастя, вони не серйозні і усунуться вже в Україні, але ще з двома машинами ситуація серйозніша.

"Українська оборона поки не підготувала механіків, здатних усунути серйозніші несправності, тому німецька оборона та компанія FFG, яка відповідає за ремонт танків у Німеччині, розпочнуть ремонт наступного тижня", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Данія оголосила про передачу 100 танків Leopard 1 у квітні 2023 року. Танки надаються у рамках співпраці між Данією, Німеччиною та Нідерландами.

Раніше ми писали про те, чим танк Leopard 1 небезпечний для техніки окупантів.