Вслед за немецкими: еще одна партия Leopard 1 пришла в Украину бракованной, что с ними

Машины сразу пошли на ремонт

С танками Leopard 1, которые Украине передают союзники, продолжают возникать проблемы. Только на днях стало известно, что наша страна не смогла принять такие машины из Германии из-за их состояния. А уже 22 сентября стало известно о трудностях с техникой из Дании.

Об этом пишет Nyheder.tv2. Отмечается, что Дания передавала свои танки совместно с Германией, машины которой "забраковали" в Украине. Теперь из первой страны на помощь ВСУ прибыли еще 20 Leopard 1, но они тоже оказались неисправными. Дания уже этого признала.

Как оказалось, у 12 из 20 танков, переданных Денией, были выявлены дефекты. В 10 случаях, к счастью, они не серьезные и устранятся уже в Украине, но еще с двумя машинами ситуация серьезней.

"Украинская оборона пока не подготовила механиков, способных устранить более серьезные неисправности, поэтому немецкая оборона и компания FFG, отвечающая за ремонт танков в Германии, начнут ремонт на следующей неделе", — говорится в материале.

Напомним, Дания объявила о передаче 100 танков Leopard 1 в апреле 2023 года. Танки предоставляются в рамках сотрудничества между Данией, Германией и Нидерландами.

Ранее мы писали о том, чем танк Leopard 1 опасен для техники оккупантов.