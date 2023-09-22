Україна відзначає День партизана: жодної пощади окупантам та колаборантам

Сьогодні партизанський рух знову стає потужною силою

День партизанської слави — військове свято, яке відзначається в Україні щорічно 22 вересня. Свято з’явилося в українському офіційному календарі у 2001 році на підтримку ініціативи ветеранів війни 1941—1945 років. У цей період в тилу ворога на території України діяло понад шість тисяч партизанських загонів і підпільних груп загальною чисельністю близько мільйона чоловік. Кожен п'ятий із них був нагороджений військовими нагородами, а 223 отримали звання Героя.

Але сьогодні партизанський рух знову стає потужною силою – і знову на окупованих територіях нашої батькивщини.

Партизанські загони почали створюватися на підконтрольних росії частинах Донецької та Луганської областей, а також в окупованому Криму ще у 2014 році. А після півномасштабного вторгнення 2022 року почали активно поширюватися.

25 травня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт "Про основи національного спротиву". У законопроєкті, яким було закріплено термін "Рух опору", можна прочитати:

"Рух опору — невід'ємна складова оборони України. Рух опору підпорядковується командуванню Сил спеціальних операцій та діє на непідконтрольній Україні території.

Тим, хто бажає долучитись до руху опору та залишатись інкогніто, держава гарантує нерозголошення факту участі а також передбачений українським законодавством соціальний і правовий захист".

За час повномасштабної військової агресії російської федерації українські партизани провели сотні вдалих операцій по знищенню особового складу, військової техніки та інфраструктури агресора та місцевих колаборантів.

Давайте згадаємо найбільш зухвалі акції:

10 грудня 2022 року партизани кримськотатарського руху "Атеш" спалили військову базу окупантів в селищі Радянський у Криму.

А 03 січня 2023 року підірвали авто на трасі Севастополь — Сімферополь, вбивши 2-х окупантів.

На Донбасі 1 березня 2022 року партизани викрали та застрелили колабораціоніста та голову Кремінної Володимира Струка.

12 серпня 2022-го — підірвали авто сєвєродонецького колабораціоніста в Старобільську.

У Запорізької області 24 серпня 2022 року партизани підірвали авто гауляйтера Михайлівки Івана Сушко разом із власником.

А вже 26 серпня 2022-го підірвали заступника начальника окупаційної ДАЇ у Бердянську.

У тому ж Бердянську партизани підірвали 16 вересня 2022 так званих "генпрокурора ЛНР" та "заступника голови міста Бердянськ". Обидва колаборанти загинули.

22 серпня 2022 року — підірвали гауляйтера Ігоря Тєлєгіна в тимчасово окупованому Херсоні.

А 8 вересня 2022 року завдяки силам спротиву в Новоолексіївці злетів на повітря потяг окупантів, який їхав з Криму.

Лише у квітні цього року партизани в Херсонській області вбили 80 окупантів.

Отже, опір триває.