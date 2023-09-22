Украина отмечает День партизана: никакой пощады оккупантам и коллаборантам

Сегодня партизанское движение снова становится мощной силой

День партизанской славы – военный праздник, который отмечается в Украине ежегодно 22 сентября. Праздник появился в украинском официальном календаре в 2001 году в поддержку инициативы ветеранов войны 1941-1945 годов. В этот период в тылу врага на территории Украины действовало более шести тысяч партизанских отрядов и подпольных групп общей численностью около миллиона человек. Каждый пятый из них был награжден военными наградами, а 223 получили звание Героя.

Но сегодня партизанское движение снова становится мощной силой – и снова на оккупированных территориях нашей родины.

Партизанские отряды начали создаваться на подконтрольных россии частях Донецкой и Луганской областей, а также в оккупированном Крыму еще в 2014 году. А после полномасштабного вторжения 2022 начали активно распространяться.

25 мая 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект "Об основах национального сопротивления". В законопроекте, которым был закреплен термин "Движение сопротивления", можно прочитать:

"Движение сопротивления — неотъемлемая составляющая обороны Украины. Движение сопротивления подчиняется командованию Сил специальных операций и действует на неподконтрольной Украине территории.

Тем, кто желает приобщиться к движению сопротивления и оставаться инкогнито, государство гарантирует неразглашение факта участия, а также предусмотренную украинским законодательством социальную и правовую защиту".

Во время полномасштабной военной агрессии российской федерации украинские партизаны провели сотни удачных операций по уничтожению личного состава, военной техники и инфраструктуры агрессора и местных коллаборантов.

Давайте вспомним наиболее дерзкие акции:

10 декабря 2022 года партизаны крымскотатарского движения "Атеш" сожгли военную базу окупантов в поселке Советский в Крыму.

А 3 января 2023 года взорвали авто на трассе Севастополь — Симферополь, убив 2-х окупантов.

На Донбассе 1 марта 2022 года партизаны похитили и застрелили коллаборациониста и главу Кременной Владимира Струка.

12 августа 2022-го — взорвали авто северодонецкого коллаборациониста в Старобельске.

В Запорожской области 24 августа 2022 партизаны взорвали авто гауляйтера Михайловки Ивана Сушко вместе с владельцем.

А уже 26 августа 2022 взорвали заместителя начальника оккупационной ГАИ в Бердянске.

В том же Бердянске партизаны взорвали 16 сентября 2022 года так называемых "генпрокурора ЛНР" и "замглавы города Бердянск". Оба коллаборанта погибли.

22 августа 2022 года – взорвали гауляйтера Игоря Телегина во временно оккупированном Херсоне.

А 8 сентября 2022 благодаря силам сопротивления в Новоалексеевке взлетел на воздух поезд оккупантов, который ехал из Крыма.

Только в апреле этого года партизаны в Херсонской области убили 80 окупантов.

Сопротивление продолжается.