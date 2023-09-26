Стерли в пил: СБУ підірвала штаб окупантів під Херсоном, "Телеграф" дізнався подробиці (відео)

Удар завдали з HIMARS

Бійці Служби безпеки України провели чергову успішну операцію зі знищення російських окупантів. Ліквідовано цілу низку ворожих офіцерів.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у СБУ. За їхніми даними, воїни спецслужби влаштували "бавовну" прямо у штабі окупаційних військ на Херсонщині.

Для цього СБУ вичислила та передала координати російського штабу артилеристам, які запустили по цілі ракети з HIMARS. Зазначається, що в цей момент у тимчасовому пункті управління росіян проходила щоденна нарада офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

"Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200" (загиблі — Ред.), 7 — "300" (поранені — Ред.)", — розповіло джерело.

У розпорядженні "Телеграфа" також опинилося відео, яке підтверджує факт удару. На ньому можна побачити, що від будинку, де засідали росіяни, залишився один пил.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сили оборони розбомбили базу окупантів у Мелітополі.

Також ми повідомляли про те, що Сили спеціальних операцій України розповіли про подробиці удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.