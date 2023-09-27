"Ви — живий щит": мешканців однієї з областей України просять терміново евакуюватися

Такі заходи необхідні, щоб допомогти військовим

Мешканців тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області закликають евакуюватися у безпечні місця на підконтрольну Україні територію. Це потрібно для того, щоб наші захисники змогли вибити ворога, не наражаючи при цьому на небезпеку мирних жителів.

Таке повідомлення опубліковано в Telegram-каналі голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Він підкреслив, що в окупантів підла тактика — вони використовують людей як "живий щит".

"Для російської армії ви — "живий щит". Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не воюватиме зі своїм народом", — наголосив Прокудін.

У зв’язку з цим мешканців громад, які перебувають на лінії вогню, просять тимчасово евакуюватись. Одразу після виїзду з тимчасово окупованої території слід зателефонувати до контактного центру області: 0 800 101 102.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із полковників Збройних сил України розповів, що взимку, коли окупанти масово обстрілювали країну, Київ був на межі евакуації. За його словами, одна битва визначила долю столиці.