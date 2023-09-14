На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію: що відомо

Евакуації підлягають понад 30 населених пунктів

На Херсонщині після загибелі 6-річного хлопчика під час обстрілу запровадили обов’язкову евакуацію сімей з дітьми. Також в області змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін за підсумками Ради оборони регіону. Він також натякнув, що на ворога чекають сюрпризи.

Евакуація стосується жителів тих населених пунктів та районів, які регулярно обстрілюються армією росії, а саме: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львово, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Отрадокам’янку, Малове, Качкарівку, Новокаїри, Тучани, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорківку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Камишани, Зимівник та Приозерне. Щодо комендантської години, то тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00.

"Сьогодні вночі окупанти вбили на Херсонщині 6-річного хлопчика, його 13-річний брат зараз у реанімації. Діти мають вчитися та зростати в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію сімей з дітьми. Шановні батьки, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Ми готові допомогти вам з виїздом і облаштуванням на новому місці", — сказав Прокудін.

Крім того, напередодні опалювального сезону та можливих відключень електроенергії влада регіону працює над тим, щоб не було енергетичного колапсу. Вже зараз, за словами Прокудіна, Херсонська область готується до надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури цієї осені-взимку.

"Інші рішення стосуються оборони області. Без подробиць, нехай це буде сюрпризом для росіян", — резюмував голова області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни продовжують обстрілювати Одеську область. Військові просять мирних громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.