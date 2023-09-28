Дали покерувати дроном та провели екскурсію: поліцейські влаштували важкохворому хлопчику зворушливе свято

Одинадцятирічний Дмитро давно мріє стати поліцейським

Поліцейські Харківської області влаштували дивовижну екскурсію для одинадцятирічного Дмитра з Чугуївського району. Хлопчик вирішив стати поліцейським, але його мрії захмарює страшна хвороба – спінальна м’язова атрофія, яка прогресує і не лікується.

У поліції розповіли, що за свої 11 років Дмитрик пережив вже дуже багато. Але хлопчик не падає духом і зберігає заповітну мрію – стати поліцейським. Два року тому, дізнавшись про таке бажання хлопчика, поліцейські завітали до Дмитрика. Тоді хлопчику подарували форму і жетон та "зарахували" до лав поліції. Потім дитина на службовому автомобілі здійснила своє перше патрулювання.

Аби підтримати хлопчика, 26 вересня поліцейські влаштували йому свято. Дмитрика запросили до Чугуївського районного управління поліції і дали змогу відчути себе охоронцем правопорядку. Хлопчика разом з батьками привезли на броньованому автомобілі та познайомили з різними підрозділами поліції. Щастю хлопчика не було меж.

У поліції зазначили, що справжнім відкриттям для Дмитра стала робота чергової частини, яка цілодобово стежить за ситуацією в районі, аналізує та контролює її. Поліцейські показали, як на спецлінію "102" надходять повідомлення, як їм вдається миттєво їх опрацьовувати і як за допомогою сучасних технологій стежать за правопорядком на вулицях Чугуєва.

Також Дмитрика ознайомили з роботою експерта-криміналіста. Розповіли про тонкощі роботи зі слідами злочину на місці події. Показали, як фіксують відбитки пальців та вручили подарунки.

Хлопчик жваво розпитував про особливості роботи різних служб, а сюрпризом для Дмитра стала робота дрона. Поліцейські розповіли хлопцю, як він працює, що з його допомогою можна навіть затримати злочинця, а також дозволили Дмитру керувати та спостерігати за дроном з монітора.

Дмитро керує дроном

"Дуже сподіваємося, що Дмитро повністю одужає і здійснить свою головну мрію – стане справжнім правоохоронцем", — підкреслили у поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на Донбасі поліцейські зробили подарунок маленькому Льоші зі Слов'янська, чия фотографія облетіла мережу і торкнулася сердець тисяч людей.