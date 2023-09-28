Дали поуправлять дроном и провели экскурсию: полицейские устроили больному мальчику трогательный праздник

Одиннадцатилетний Дмитрий давно мечтает стать полицейским

Полицейские Харьковской области устроили удивительную экскурсию для одиннадцатилетнего Дмитрия из Чугуевского района. Мальчик решил стать полицейским, но его мечты разбивает страшная болезнь – спинальная мышечная атрофия, которая прогрессирует и не лечится.

В полиции рассказали, что за свои 11 лет Дима пережил уже очень много. Но мальчик не падает духом и сохраняет заветную мечту – стать полицейским. Два года назад, узнав о таком желании мальчика, полицейские посетили Дмитрия. Тогда мальчику подарили форму и жетон и "зачислили" в ряды полиции. Затем ребенок на служебном автомобиле совершил свое первое патрулирование.

Чтобы поддержать мальчика, 26 сентября полицейские устроили ему праздник. Диму пригласили в Чугуевское районное управление полиции и дали возможность почувствовать себя охранником правопорядка. Мальчика вместе с родителями привезли на бронированном автомобиле и познакомили с разными подразделениями полиции. Счастью мальчика не было предела.

В полиции отметили, что настоящим открытием для Дмитрия стала работа дежурной части, которая круглосуточно следит за ситуацией в районе, анализирует и контролирует ее. Полицейские показали, как на спецлинию "102" поступают сообщения, как им удается мгновенно их обрабатывать и как с помощью современных технологий следят за правопорядком на улицах Чугуева.

Также Дмитрия ознакомили с работой эксперта-криминалиста. Рассказали о тонкостях работы со следами преступления на месте происшествия. Показали, как фиксируют отпечатки пальцев и подарили подарки.

Мальчик живо расспрашивал об особенностях работы разных служб, а сюрпризом для Дмитрия стала работа дрона. Полицейские рассказали парню, как он работает, что с его помощью можно даже задержать преступника, а также позволили Дмитрию управлять и наблюдать за дроном с монитора.

Дмитрий управляет дроном

"Очень надеемся, что Дмитрий полностью поправится и осуществит свою главную мечту — станет настоящим правоохранителем", — подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на Донбассе полицейские сделали подарок маленькому Леше из Славянска, чья фотография облетела сеть и затронула сердца тысячи людей.