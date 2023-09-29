Відносини Ізраїлю та України потеплішали? Головний рабин України дав важливу пораду

Якщо Україна "поводитиметься як хам", світове ставлення, відповідно, теж змінюватиметься

Відносини між Україною та Ізраїлем залежать від обопільної поваги. Здебільшого міжнародні відносини будуються на особистому рівні й сказані негативні слова, наприклад, у бік людини при владі, можуть потім пригадати всій країні. А Україні варто "тримати марку" і не дозволяти собі такої поведінки.

Про це "Телеграфу" сказав духовний лідер єврейської громади України, головний рабин синагоги ім. Бродського у Києві Моше Реувен Асман. За його словами, багато в цьому випадку залежить від висловлювань України.

"Коли на початку одна людина намагалася погіршити наші стосунки, я говорив: дай Бог, щоб це була просто дурість. Але у воєнний час це межує зі зрадою. Він тоді сказав: "Давайте на Ізраїлі поставимо хрест, як на Ірані". А давайте скажімо це людині, ізраїльтянину, яка приїхала сюди добровольцем, залишився без рук чи ніг, що Україна ставить на Ізраїлі хрест", — сказав він.

Моше Реувен Асман наголосив, що Ізраїль дасть обладнання та спеціалістів з розмінування для України. А там вони — одні з найкращих.

"Ви знаєте, скільки в Україні мінних полів? Навіть якщо Ізраїль дасть у великій кількості техніку для розмінування, скільки життів буде врятовано? Будьте мудрішими, скажіть спасибі, і, можливо, ще щось важливе можна буде отримати", — радить співрозмовник видання.

На думку духовного лідера, здебільшого міжнародні відносини будуються на особистому рівні і якщо публічно сказати про людину, яка при владі, погано, вона може пригадати це потім і всій країні.

"Сьогодні Україна в тренді, всі її люблять, поважають. І Україна має "тримати марку", — зазначає Моше Реувен Асман.

Він додав, що Україну полюбили за сміливість, відчай, єдність і дуже важливо це не розгубити. Якщо Україна "поводитиметься як хам", світове ставлення, відповідно, теж змінюватиметься.

"І, звичайно, важлива боротьба з корупцією та справедливі суди. Я у різних місцях багато чув про корупцію в Україні. Але ніхто не хоче давати гроші корупціонерам, усі хочуть допомагати нещасним людям", — підсумував співрозмовник.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Сталін програв війну, її виграв народ": інтерв’ю з головним рабином України Моше Реувеном Асманом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Востаннє вони бачили у березні 2022 року.