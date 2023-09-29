Отношения Израиля и Украины потеплели? Главный раввин Украины дал важный совет

Если Украина будет "вести себя как хам", мировое отношение, соответственно, тоже будет меняться

Отношения между Украиной и Израилем зависят от обоюдного уважения. По большей части международные отношения строятся на личном уровне и сказанные негативные слова, к примеру, в сторону человека у власти, могут потом припомнить всей стране. А Украине стоит "держать марку" и не позволять себе такого поведения.

Об этом "Телеграфу" сказал духовный лидер еврейской общины Украины, главным раввином синагоги им. Бродского в Киеве Моше Реувен Асман. По его словам, многое в данном случае зависит от высказываний Украины.

"Когда в начале один человек пытался ухудшить наши отношения, я говорил: дай Бог, чтобы это была просто глупость. Но в военное время это граничит с предательством. Он тогда сказал: "Давайте на Израиле поставим крест, как на Иране". А давайте скажем это человеку, израильтянину, который приехал сюда добровольцем, остался без рук или ног, что Украина ставит на Израиле крест", — сказал он.

Моше Реувен Асман подчеркнул, что Израиль даст оборудование и специалистов по разминированию для Украины. А там они — одни из лучших.

"Вы знаете, сколько в Украине минных полей? Даже если Израиль даст в большом количестве технику для разминирования, сколько жизней будет спасено? Будьте мудрее, скажите спасибо, и, может быть, еще что-то важное можно будет получить", — советует собеседник издания.

По мнению духовного лидера, по большей части международные отношения строятся на личном уровне и если публично сказать про человека, который у власти, плохо, он может припомнить это потом и всей стране.

"Сегодня Украина в тренде, все ее любят, уважают. И Украина должна "держать марку", — отмечает Моше Реувен Асман.

Он добавил, что Украину полюбили за смелость, отчаянность, единство и очень важно это не растерять. Если Украина будет "вести себя как хам", мировое отношение, соответственно, тоже будет меняться.

"И, конечно, важна борьба с коррупцией и справедливые суды. Я в разных местах много слышал про коррупцию в Украине. Но никто не хочет давать деньги коррупционерам, все хотят помогать несчастным людям", — подытожил собеседник.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": "Сталин проиграл войну, ее выиграл народ": интервью с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. В последний раз они видели в марте 2022 года.