Півтора роки під носом у росіян: з окупації повернули двох десантників (відео)

Десантники не мали можливості повернутися додому

В Україну через 18 місяців повномасштабного вторгнення вдалося повернути двох українських десантників. Весь цей час воїни нелегально перебували на окупованій території.

Подробицями операції поділилися у ВМС України. Повернути додому воїнів вдалося за сприяння ГУР МО України.

Кілька тижнів тому управлінню розвідки ВМС стало відомо, що двоє військовослужбовців десантно-штурмових військ з початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території. Там вони брали участь у боях з росіянами, були тяжко поранені і не змогли самотужки повернутися додому. Весь цей час воїни ховалися завдяки місцевим мешканцям та нелегально жили на окупованих територіях.

Українське командування ухвалило рішення терміново евакуювати військовослужбовців. Підготував спецоперацію у найкоротші терміни спецпідрозділ ВМС "Ангели", а до евакуації двох десантників також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ — один із підрозділів прикривав вогнем групу під час її виходу.

Буквально кілька днів тому операцію вдалося провести та повернути додому двох українських військових.

"Дякую побратимам із ГУР та ДШВ за участь і допомогу. Кожне життя важливе", — додали в Командуванні ВМС України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ розповіли деталі взяття в полон російського офіцера. Українці розіграли справжню комедію та окупанти довго не знали, що майор перебуває у полоні.