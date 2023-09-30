Полтора года под носом у россиян: из оккупации вернули двух десантников (видео)

У десантников не было возможности вернуться домой

В Украину спустя 18 месяцев полномасштабного вторжения удалось вернуть двух украинских десантников. Все это время воины нелегально находились на оккупированной территории.

Подробностями операции поделились в ВМС Украины. Вернуть домой воинов удалось при содействии ГУР МО Украины.

Несколько недель назад управлению разведки ВМС стало известно, что два военнослужащих десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории. Там они участвовали в боях с россиянами, были тяжело ранены и не смогли своими силами вернуться домой. Все это время воины скрывались благодаря местным жителям и нелегально жили на оккупированных территориях.

Украинское командование приняло решение срочно эвакуировать военнослужащих. Подготовило спецоперацию в кратчайшие сроки спецподразделение ВМС "Ангелы", а к эвакуации двух десантников также привлекли Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ — одно из подразделений прикрывало огнем группу при ее отходе.

Буквально несколько дней назад операцию удалось провести и вернуть домой двух украиснких военных.

"Спасибо побратимам из ГУР и ДШУ за участие и помощь. Каждая жизнь важна", — добавили в Командовании ВМС Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ рассказали детали взятия в плен российского офицера. Украинцы разыграли настоящую комедию и оккупанты долго не знали, что майор находится в плену.