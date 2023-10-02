Перший українець отримав винагороду за здачу корупціонера: сума немаленька

Вирок може бути ще оскаржено

Після 6 вересня, коли в Україні запрацював анонімний портал викривачів, суд уперше ухвалив рішення про виплату винагороди заявнику. Він отримає понад кілька мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції. Повідомляється, що сьогодні перша інстанція Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винності, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби. Крім іншого, у рішенні суду йшлося і про виплату винагороди викривачеві, яка становить 13 млн 299 тисяч 950 гривень.

"Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати", — зазначають у НАЗК і пояснюють, що гроші заявник отримуватиме з державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безперечного списання.

При цьому наголошується, що вирок може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, що портал викривачів — це спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівникам організацій про корупцію в їхніх організаціях, які потраплятимуть керівникам організації або уповноваженим щодо запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам – НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції. Викривачі одержують винагороду у розмірі 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду.

Раніше ми писали про те, що Зеленський запропонував посилити покарання корупціонерам.