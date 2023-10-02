Первый украинец получил вознаграждение за сдачу коррупционера: сумма немаленькая

Приговор может быть еще обжалован

После 6 сентября, когда в Украине заработал анонимный портал обличителей, суд впервые принял решение о выплате вознаграждения заявителю. Он получит более несколько миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции. Сообщается, что сегодня первая инстанция Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы. Помимо прочего в решении суда говорилось и о выплате вознаграждения обличителю, которое составляет 13 млн 299 тысяч 950 гривен.

"Это без преувеличения историческое событие, которое фундаментально закрепляет формирование культуры разоблачения в Украине и стимулирует обличителей сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать", — отмечают в НАПК и объясняют, что деньги заявитель будет получать из государственного бюджета Украины органами государственного казначейства по процедуре бесспорного списания.

При этом отмечается, что приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, что портал обличителей — это специальный ресурс, который обеспечит анонимную отправку уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам – НАБУ, ДБР, Национальному агентству, Национальной полиции. Обличители получают вознаграждение в размере 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда.

Ранее мы писали о том, что Зеленский предложил ужесточить наказание для коррупционеров.