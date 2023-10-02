Аномальний жовтень несе несподівану небезпеку для українців: синоптик пояснив, у чому проблема

Чекати на холоди в жовтні не варто

Зазвичай в українців осінь асоціюється з похмурою погодою та дощами, проте цього року ситуація буде трохи іншою. І хоч про парасольки можна буде забути, але натомість з’явиться інша небезпека

Як розповів "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич, у жовтні сумарна кількість опадів по областях буде на рівні 20-60 мм, що нижче за норму на 20-40%. У західних областях та Карпатах їх буде трохи більше.

При цьому середня температура повітря буде вищою за норму на 1,3 — 2,5 градуса за Цельсієм, тобто на рівні +7-13 градусів. Особливо тепло відчуватиметься у Криму, західних та південно-західних областях.

Синоптик зазначає, що через теплу погоду та недостатню кількість опадів, буде зберігатися тенденція до розвитку посухи, а це своєю чергою може призвести до виникнення стихійних пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься у низці центральних, південних та східних областей.

Кибальчич вимагає бути уважними та обережними при поводженні з вогнем на відкритій місцевості та в лісових зонах. Метеоролог нагадує, що категорично забороняється спалювання листя, бадилля та сухостою, оскільки це вкрай негативно впливає на якість повітря, стан екосистеми та тягне за собою відповідальність перед законом.

Нагадаємо, синоптик також спрогнозував, що в Україні до кінця жовтня ще можна буде насолодитися "бабиним літом".