Аномальный октябрь несет неожиданную опасность украинцам: синоптик объяснил, в чем проблема

Ждать холодов в октябре не стоит

Обычно у украинцев осень ассоциируется с пасмурной погодой и дождями, однако в этом году ситуация будет немного иная. И хоть о зонтиках можно будет забыть, но вместо этого появится другая опасность

Как рассказал "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, в октябре суммарное количество осадков по областям будет на уровне 20-60 мм, что ниже нормы на 20-40%. В западных областях и Карпатах их будет чуть больше.

При этом средняя температура воздуха будет выше нормы на 1,3 — 2,5 градуса по Цельсию, то есть на уровне +7-13 градусов. Особенно тепло будет ощущаться в Крыму, западных и юго-западных областях.

Синоптик отмечает, что из-за теплой погоды и недостаточного количества осадков, будет сохраняться тенденция к развитию засухи, а это в свою очередь чревато возникновением стихийных пожаров. Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в ряде центральных, южных и восточных областей.

Кибальчич настоятельно просит быть внимательными и осторожными при обращении с огнём на открытой местности и в лесных зонах. Метеоролог напоминает, что категорически запрещается сжигание листьев, ботвы и сухостоя, поскольку это крайне негативно влияет на качество воздуха, состояние экосистемы и влечёт за собой ответственность перед законом.

Напомним, синоптик также спрогнозировал, что в Украине до конца октября еще можно будет насладиться "бабьим летом".