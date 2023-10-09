"Кіборг", десантник, комбат: в Україні помер легендарний воїн (фото)

Воїнові було 56

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до родини українського захисника Віталія Баранова.

Про його смерть повідомив ветеран АТО Костянтин Винниченко. Він не став розкривати жодних деталей, а написав таке:

"Не стало, тебе, Віталія Баранов… комбат 90 ДШБ, комбат 206 батальйону. Всюди, де було важко та небезпечно, ти був завжди один з перших. Твоє слово, думка, позиція були завжди сильними й вирішальними там, де було складно. Твоє життя — це постійна боротьба, боротьба мудрого воїна. Вічна тобі слава, друже! Честь", — пише Винниченко.

Про смерть героя також розповіла координатор Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Марія Петришина. За її словами, у Баранова не витримало серце.

"Людина з великим серцем, серце якої не витримало… Вічна пам’ять. Співчуття сім’ї", — каже вона.

Що відомо про Віталія Баранова

"Кіборг" та комбат. Воїнові було 56 років. Він служив у ЗСУ по 2004 рік, а потім звільнився у запас. З початком війни був мобілізований в 90-й окремий аеромобільно-десантний батальйон на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Під час боїв обороняв Донецький аеропорт, воював у Опитному, Водяному та Пісках. З вересня 2015 року був демобілізований у запас.

З серпня 2022 року був командиром 206-го батальйону ТрО, де він воював у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Також обороняв Бахмут.

Віталія було нагороджено орденами Богдана Хмельницького III ступеня (2015) та II ступеня (2016) за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу та зразкове виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув боєць із села Залісці Шумської громади Тернопільської області Леонід Навроцький. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно пішов боронити рідну землю.