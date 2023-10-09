"Киборг", десантник, комбат: в Украине умер легендарный воин (фото)

Воину было 56

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью украинского защитника Виталия Баранова.

О его смерти сообщил ветеран АТО Константин Винниченко. Он не стал раскрывать никаких деталей, а написал следующее:

"Не стало, тебя, Виталий Баранов… комбат 90 ДШБ, комбат 206 батальона. Везде, где было тяжело и опасно, ты всегда был одним из первых. Твое слово, мнение, позиция всегда были сильными и решающими там, где было сложно. Твоя жизнь – это постоянная борьба, борьба мудрого воина. Вечная тебе слава, друг! Честь", — пишет Винниченко.

О смерти героя также рассказала и координатор Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести Мария Петришина. По её словам, у Баранова не выдержало сердце.

"Человек с большим сердцем, сердце которого не выдержало…Вечная память. Соболезнование семье", — говорит она.

Что известно о Виталии Баранове

"Киборг" и комбат. Воину было 56 лет. Он служил в ВСУ по 2004 год, а потом уволился в запас. С началом войны был мобилизован в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон на должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению. Во время боев оборонял Донецкий аэропорт, воевал в Опытном, Водяном и Песках. С сентября 2015 года был демобилизован в запас.

С августа 2022 года был командиром 206-м батальоном ТрО, где он воевал в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Также оборонял Бахмут.

Виталий был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени (2015) и II степени (2016) за личное мужество, добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое исполнение воинского долга.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб боец из села Залесцы Шумской общины Тернопольской области Леонид Навроцкий. В первые дни полномасштабного вторжения он добровольно пошел защищать родную землю.