Такого не було вже рік: Україна завдала армії рф серйозної шкоди

За минулий тиждень було ліквідовано 3550 окупантів

Сили оборони України продовжують вести тяжкі бої проти російських окупантів. Минулого тижня українським військовим вдалося досягти важливого показника за кількістю знищеної техніки супротивника.

Так, за минулий тиждень (2-8 жовтня) вперше з жовтня минулого року втрати російських танків перевищили 100 одиниць. Таку статистику наводить russian-casualties.in.ua, ґрунтуючись на даних Генерального штабу Збройних сил України.

Варто зазначити, що найбільша кількість знищених танків була зафіксована у перший тиждень широкомасштабної війни. Тоді окупанти втратили 191 танк.

За даними ресурсу, за 7 днів росіяни втратили 106 танків. При цьому невідомо, скільки бойових машин було підбито українськими військовими, а скільки танків підірвалися на мінах.

Втрати росії в танках за тиждень

Також можна зазначити, що за минулий тиждень було ліквідовано 3550 окупантів. Втрати росії в техніці за тиждень склали:

танків: 106;

ББМ: 126;

артилерійських систем: 181;

РСЗВ: 7;

засобів ППО: 3;

літаків: 0;

вертольотів: 0;

БПЛА: 121;

ракет: 1;

автомобільної техніки: 204;

спецтехніки: 21.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в боях за село Роботине в Запорізькій області українські військові підбили і захопили ворожий танк Т-90М Прорив, який російська пропаганда називає "супертанком".