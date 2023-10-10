"Пропускний пункт відкрито": армія Ізраїлю звернулася із закликом до мирних жителів Гази

Мирним жителям розповіли як залишити небезпечну територію

На третій день після нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС ізраїльська армія закликала мирне населення сектору Гази втекти до Єгипту. Таку заяву зробив Офіційний представник ЦАХАЛ із іноземних ЗМІ підполковник Річард Хехт.

Він назвав навіть працюючий пункт пропуску на кордоні. Інформація з’явилася на сайті агенції Reuters.

"Я знаю, що контрольно-пропускний пункт Рафах (між сектором Гази та Єгиптом) все ще відкритий", — додав він.

Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) повідомляє, що до їхнього притулку в Газі прибули понад 137 тисяч жителів сектору. Зазначається, що приміщення вже заповнені на 90%.

Ще 7 жовтня, невдовзі після початку операції "Залізні мечі" у відповідь на масове вбивство ізраїльтян, армія оборони Ізраїлю закликала мирних жителів сектору Гази залишити будинки та перейти у безпечні місця. ЦАХАЛ опублікував карти Гази, де вказано відносно спокійні райони для мирних громадян. На цих картах було відзначено притулок UNRWA.

У понеділок, 9 жовтня, представник армії оборони Ізраїлю заявив, що ізраїльські війська поновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою. Число жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль наблизилося до 800 людей. Понад 2500 людей поранено. Десятки людей у критичному стані.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на тлі воєнних дій президент Палестини Махмуд Аббас готує візит до Москви.