"Пропускной пункт открыт": армия Израиля обратилась с призывом к мирным жителям Газы

Мирным жителям рассказали как покинуть небезопасную территорию

На третий день после нападения на Израиль боевиков ХАМАС, израильская армия призвала мирное население сектора Газы бежать в Египет. Такое заявление сделал Официальный представитель ЦАХАЛ по иностранным СМИ подполковник Ричард Хехт.

Он назвал даже работающий пункт пропуска на границе. Информация появилась на сайте агентства Reuters.

"Я знаю, что контрольно-пропускной пункт Рафах (между сектором Газы и Египтом) все еще открыт", – добавил он.

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщает, что в их убежища в Газе прибыли более 137 тысяч жителей сектора. Отмечается, что помещения уже заполнены на 90%.

Еще 7 октября, вскоре после начала операции "Железные мечи" в ответ на массовое убийство израильтян, армия обороны Израиля призвала мирных жителей сектора Газы покинуть дома и перейти в безопасные места. ЦАХАЛ опубликовал карты Газы, где указаны относительно спокойные районы для мирных граждан. На этих картах были отмечены убежища UNRWA.

В понедельник, 9 октября, представитель армии обороны Израиля заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой. Число жертв нападения ХАМАСа на Израиль приблизилось к 800 человек. Свыше 2500 человек ранены. Десятки людей в критическом состоянии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фоне военных действий президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в москву.