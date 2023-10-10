"Вся у вогні": росіяни накривають Авдіївку авіабомбами, всі подробиці (фото та відео)
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Загарбники буквально намагаються зрівняти місто із землею
Російські окупанти здійснили атаку на Авдіївку Донецької області. Протягом кількох годин вони б’ють по місту авіабомбами та важкою артилерією.
Інформація про це з’явилася у мережі у вівторок, 10 жовтня. У місцевих Telegram-каналах пишуть, що обстріл триває приблизно з п’ятої години ранку.
Тим часом у соціальних мережах вже з’явилися фотографії та відео результатів ворожого обстрілу. Наразі невідомо, чи є постраждалі та який масштаб руйнувань.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники безперервно ведуть обстріл житлової забудови Авдіївки як артилерією, так і авіацією.
Водночас український блогер Денис Казанський у своєму Telegran-каналі зробив пост про обстріл Авдіївки, прикріпивши скріни заяв росіян у соцмережах, у яких вони говорять про обстріл нібито позицій ЗСУ. Своєю чергою Казанський порівняв окупантів із терористами ХАМАС, які напали на Ізраїль.
Своєю чергою народний депутат України Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни обстріляли селище Очеретине, яке недалеко від Авдіївки.
"Рашисти продовжують боротьбу з громадянською інфраструктурою. Також продовжують знищувати Авдіївку. Вся у вогні", — написав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 жовтня російські загарбники атакували Одесу та область. У місті пролунало кілька вибухів. Зараз відомо про прильоти.