"Вся у вогні": росіяни накривають Авдіївку авіабомбами, всі подробиці (фото та відео)

Загарбники буквально намагаються зрівняти місто із землею

Російські окупанти здійснили атаку на Авдіївку Донецької області. Протягом кількох годин вони б’ють по місту авіабомбами та важкою артилерією.

Інформація про це з’явилася у мережі у вівторок, 10 жовтня. У місцевих Telegram-каналах пишуть, що обстріл триває приблизно з п’ятої години ранку.

Тим часом у соціальних мережах вже з’явилися фотографії та відео результатів ворожого обстрілу. Наразі невідомо, чи є постраждалі та який масштаб руйнувань.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загарбники безперервно ведуть обстріл житлової забудови Авдіївки як артилерією, так і авіацією.

Водночас український блогер Денис Казанський у своєму Telegran-каналі зробив пост про обстріл Авдіївки, прикріпивши скріни заяв росіян у соцмережах, у яких вони говорять про обстріл нібито позицій ЗСУ. Своєю чергою Казанський порівняв окупантів із терористами ХАМАС, які напали на Ізраїль.

Своєю чергою народний депутат України Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі повідомив, що росіяни обстріляли селище Очеретине, яке недалеко від Авдіївки.

"Рашисти продовжують боротьбу з громадянською інфраструктурою. Також продовжують знищувати Авдіївку. Вся у вогні", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 жовтня російські загарбники атакували Одесу та область. У місті пролунало кілька вибухів. Зараз відомо про прильоти.