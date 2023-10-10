Трагедія у Грозі: кількість загиблих українців знову зросла

П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв російського ракетного удару по селу Гроза на Харківщині зросла до 53 осіб. Серед них немає жодного військового, це мирні жителі, які прийшли згадати загиблого на війні земляка.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Він зазначив, що ці дані не є остаточними.

"Ми ідентифікували станом на даний момент 53 загиблих. Тому можна заявити, що на сьогоднішній день у нас збільшилася кількість загиблих. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про зниклих безвісти — остаточна кількість може збільшитися", — зазначив Болвінов.

За його словами, поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти. За кожною з них працює слідство.

"Усі заяви були відпрацьовані. Чотири заяви не підтвердилися, тому що ми знайшли людей. 13 ми ідентифікували серед трупів. П’ятеро зараз зникли безвісти", — сказав Болвінов.

Досліджено 135 останків тіл жертв російського удару. Криміналісти провели 288 ДНК-досліджень.

"Безперервно ми збираємо останки цивільних людей. З першої хвилини, незважаючи на надскладні моральні умови, ми збирали останки вбитих у селі Гроза і встановлювали цих людей. Понівечені тіла доводилося збирати частинами. Ми досліджували 135 останків тіл. Ми робимо це досі. ДНК-лабораторії працюють цілодобово вже п’яту добу. Криміналісти та слідчі теж", — описав ситуацію Болвінов.

Нагадаємо, росія 5 жовтня атакувала село Гроза ракетою "Іскандер". Під удар потрапив магазин та кафе, де в цей час люди поминали загиблого військового. Раніше повідомлялося про 52 загиблих.

"Телеграф" розповідав, як світ реагує на черговий акт терору росіян у Грозі. Наприклад, Бен Воллес, колишній міністр оборони Великої Британії, закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus.