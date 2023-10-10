Трагедия в Грозе: число погибших украинцев снова выросло

Пятеро людей считаются погибшими без вести

Количество жертв российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области возросло до 53 человек. Среди них нет ни одного военного, это мирные жители, пришедшие помянуть погибшего на войне земляка.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов. Он отметил, что эти данные не окончательны.

"Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших — окончательное количество может увеличиться", — отметил Болвинов.

По его словам, полиция получила 22 заявления о пропавших без вести. По каждому из них работает следствие.

"Все заявления были отработаны. Четыре заявления не подтвердились, потому что мы нашли людей. 13 мы идентифицировали среди трупов. Пятеро сейчас пропали без вести", — сказал Болвинов.

Исследовано 135 останков тел жертв российского удара. Криминалисты провели 288 ДНК-исследований.

"Непрерывно мы собираем останки гражданских людей. С первой минуты, несмотря на сверхсложные моральные условия, мы собирали останки убитых в селе Гроза и устанавливали этих людей. Изуродованные тела приходилось собирать по частям. Мы исследовали 135 останков тел. Мы делаем это до сих пор. ДНК-лаборатории работают круглосуточно уже пятые сутки. Криминалисты и следователи тоже", — описал ситуацию Болвинов.

Напомним, россия 5 октября атаковала село Гроза ракетой "Искандер". Под удар попал магазин и кафе, где в это время люди поминали погибшего военного. Ранее сообщалось о 52 погибших.

"Телеграф" рассказывал, как мир реагирует на очередной акт террора россиян в Грозе. Например, Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.