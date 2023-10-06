рф должна ответить за геноцид, Украине нужны ракеты "Taurus". Как мир реагирует на трагедию в Грозе

россияне цинично убили людей в кафе во время поминок

россияне 5 октября обстреляли магазин-кафе в селе Гроза на Харьковщине, убив 52 мирных жителя, в том числе ребенка. Ракета попала в кафе во время поминок, в момент, когда за столом сидели люди. От этого обстрела пострадала каждая семья в этой деревне, ведь там присутствовал как минимум один представитель из каждого двора. Атака на Грозу стала одной из самых смертоносных с момента вторжения. А меньше, чем за сутки рф ударила ракетами по домам в центре Харькова, убив десятилетнего мальчика с бабушкой, а 11-месячного младенца пришлось госпитализировать.

Обстрел гражданских в Грозе является военным преступлением, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам Дениз Браун, на него уже отреагировали ЕС и многие государства. "Телеграф" рассказывает, как реагируют на зверства россиян за границей.

США: это ужасно

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер выразила соболезнования Украине и подчеркнула, что украинцы живут в таком ужасе каждый день.

"Можете себе представить ситуацию, когда вы идете в магазин с детьми, размышляя, что у вас будет на ужин. И тут происходит взрыв, тела людей лежат вокруг. Это невероятно ужасно для украинцев, ваших коллег, сообщающих об этом с места, семей и детей. Это происходит в Украине каждый день", – отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что именно поэтому США делают все возможное, чтобы помочь Украине и ее смелым людям бороться за свободу и демократию.

Украине нужны ракеты "Taurus"

Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он отметил, что каждый раз, когда россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима ответная реакция.

"Мы сделали это из Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна прислать свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", – заявил Уоллес.

В то же время посол Британии Мартин Гаррис сказал, что мы должны победить это зло.

"С ужасом узнал новости о варварских обстрелах россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", — написал он.

Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал "ужасающий" российский теракт с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Он подчеркнул, что эта атака иллюстрирует "варварство" путина.

"путин может говорить все что угодно, но есть только один человек, ответственный за эту незаконную, неспровоцированную войну, и это — он, и он должен остановиться. Вот почему Великобритания была непоколебима в поддержке Украины и будет продолжать это делать", — цитирует Сунако Sky News.

Австрия вызвала посла россии

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла россии в Вене в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза. В ведомстве назвали атаку отвратительной и варварской.

"Посла россии в Вене только вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Приступы на мирное население являются военным преступлением. Виновные должны понести ответственность", — говорится в сообщении.

Это геноцид, — Габриелюс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал войну россии геноцидальной и призвал вооружать Украину.

"Больше нет оправданий. Больше нет никаких полутонов. россия является геноцидальной среди бела дня и гордится этим. Вооружить жертв — это не выбор, это обязанность", — сказал литовский министр.

ЕС

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель осудил атаку, отметив, что россия еще раз доказывает нежелание прекращать террор против украинского народа.

"Целенаправленные атаки против мирного населения являются военными преступлениями. С кровавым ударом по мирным жителям в Грозе/Купянске российские зверства достигли очередного ужасного уровня. россия еще раз доказывает, что не намерена прекращать террор против украинского народа", — написал он.

Боррель отметил, что сегодня было еще одно отвратительное нападение россии на невинных мирных жителей в дополнение к длительным ежедневным атакам вблизи линии фронта — россияне атаковали больницу в Бериславе Херсонской области. Намеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями, безнаказанности за них не будет.

Помощь Украине после удара пообещала и глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Более 50 человек погибли в селе Гроза. Пока бомбы падают на супермаркеты и кафе, мы будем делать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя от ракетного террора путина. До тех пор, пока повседневная жизнь без страха и смерти снова станет возможной", — написала она.

ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу направило полевую группу для расследования нападения россии на село Гроза, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк, который своими глазами увидел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", — заявила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл журналистам в Женеве.

Он отправил на место выездную группу, чтобы поговорить с выжившими и собрать больше информации. Тюрк подчеркнул, что ответственность за его совершение имеет ключевое значение.

На атаку отреагировал также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны немедленно прекратиться", — заявил он.

Как сообщал "Телеграф", 6 октября россияне ударили по селе Гроза в Харьковской области. Удар пришелся по кафе, где местные жители поминали погибшего односельчанина, защищая Украину. Погибли 52 человека, среди которых 6-летний ребенок.