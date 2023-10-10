Била, поки не зламала мітлу: на Прикарпатті жінка напала на сусідку через голодних котів

Обвинувачувана мала з потерпілою давній конфлікт

В Івано-Франківській області між жінками стався конфлікт через голодних котів. Жителька Калуського району накинулась на сусідку через, те що тварини приходили до її двору в пошуках їжі.

Правоохоронці встановили, що конфлікт між двома жінками стався близько 18:00 14 березня 2023 року, пише zaxid.net. Обвинувачена побачила через паркан, як з машини вийшла її сусідка та одразу накинулася на неї з лайкою.

Жінки почали сваритися, але в один момент винуватиця взяла мітлу і дерев’яною ручкою почала бити супротивницю по руках. Вона завдала потерпілій кілька ударів, від чого ручка зламалася.

"У результаті побиття потерпілій спричинено тілесні ушкодження у вигляді двох синців в ділянках правої руки та трьох синців в ділянках лівої руки, які згідно з висновком експерта відносяться до легких тілесних ушкоджень", – йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду від 4 жовтня.

У суді обвинувачувана пояснила, що має з потерпілою давній конфлікт. Це пов’язано з тим, що сусідка тримає багато котів, однак належно за ними не доглядає. "Коти постійно приходять на її подвір’я в пошуках їжі, а 14 березня, коли вона вечеряла, до неї також забіг кіт, який хотів їсти, але вона його прогнала", – розповіла у суді обвинувачена.

Калуський міськрайонний суд визнав жінку винуватою у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив покарання у вигляді 160 годин громадських робіт. На вирок може бути подано апеляційну скаргу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі жінка викинула собаку з вікна п'ятого поверху. Інцидент стався на очах інших містян.