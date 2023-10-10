Била, пока не сломала метлу: на Прикарпатье женщина напала на соседку из-за голодных кошек

Обвиняемая имела с потерпевшей давний конфликт

В Ивано-Франковской области между женщинами произошел конфликт из-за голодных кошек. Жительница Калушского района набросилась на соседку из-за того, что животные приходили в ее двор в поисках еды.

Правоохранители установили, что конфликт между двумя женщинами произошел около 18:00 14 марта 2023 года, пишет zaxid.net. Обвиняемая увидела через забор, как из машины вышла ее соседка и сразу набросилась на нее с бранью.

Женщины начали ссориться, но в один момент виновница взяла метлу и деревянной ручкой принялась бить противницу по рукам. Она нанесла потерпевшей несколько ударов, от чего ручка сломалась.

"В результате избиения потерпевшей нанесены телесные повреждения в виде двух синяков на участках правой руки и трех синяков на участках левой руки, которые согласно заключению эксперта относятся к легким телесным повреждениям", – говорится в приговоре Калушского горрайонного суда от 4 октября.

В суде обвиняемая объяснила, что имеет с потерпевшей давний конфликт. Это связано с тем, что соседка держит много кошек, однако должно за ними не ухаживает. "Коты постоянно приходят на ее двор в поисках еды, а 14 марта, когда она ужинала, к ней также забежал кот, который хотел есть, но она его прогнала", — рассказала в суде обвиняемая.

Калушский горрайонный суд признал женщину виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначил наказание в размере 160 часов общественных работ. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре женщина выбросила собаку из окна пятого этажа. Инцидент произошел на глазах других горожан.