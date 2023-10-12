ГУР все ж таки воює в Судані: з'явилося нове відео операції проти бойовиків

По бойовиках працювали дрони та снайпери

З’явилося ще одне підтвердження того, що український спецназ міг проводити спецоперацію в Судані, про яку раніше заявляли американські ЗМІ. На нових відео, як стверджується, показано різні моменти цієї кампанії.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар. За його словами, його "джерела у погонах" передали йому відео, "тим самим підтвердивши інформацію CNN: 20 вересня медіакомпанія повідомила, що військова розвідка Україна може стояти на серії ударів безпілотниками та наземною операцією в цій африканській країні".

Орест стверджує, що саме українські спецназівці протидіють суданським "Силам швидкого реагування", що підтримуються російською ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше з приводу чуток про операцію в Судані в українській розвідці сказали, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цей факт. Представник ГУР МО Андрій Юсов тоді сказав, що українська розвідка може лише констатувати, що росія послаблює свій вплив по всьому світу.