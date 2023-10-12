Здивуйте своїх близьких: популярні фрази, які українці говорять неправильно

З ними ваша розмова стане ще яскравішою та цікавішою

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді деякі через недосвідченість буквально перекладають російські приказки на українську.

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав гарні аналоги російським фразеологізмам. З ними ваша розмова стане ще яскравішою та цікавішою.

Однією з таких популярних фраз, в яких плутаються українці, є "пиняй на себя". Замінити її досить просто, адже їй є дуже колоритний український аналог — "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте".

Ще одним прикладом є фраза "редко, но метко". Її можна замінити відразу двома українськими фразеологізмами — "раз, та гаразд", або "хоч раз, зате гаразд".

Також часто можна зустріти, коли хтось намагається дослівно перекласти фразу "сгореть со стыда". Але робити так неправильно. Українською це звучатиме так "паленіті від сорому".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як правильно говорити українською мовою "на протязі" или "протягом".