Удивите своих близких: популярные фразы, которые украинцы произносят неправильно

С ними ваш разговор станет еще ярче и интересней

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда некоторые по неопытности буквально переводят русские поговорки на украинский язык.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал красивые аналоги русским фразеологизмам. С ними ваш разговор станет еще ярче и интересней.

Одной из таких популярных фраз, в которых путаются украинцы является "пеняй на себя". Заменить её достаточно просто ведь ей есть очень колоритный украинский аналог — "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте".

Еще одним примером является фраза "редко, но метко". Её можно заменить сразу двумя украинскими фразеологизмами — "раз, та гаразд", или "хоч раз, зате гаразд".

Также часто можно встретить, когда кто-то пытается дословно перевести фразу "сгореть со стыда". Но так делать неправильно. На украинском это будет звучать так "паленіти від сорому".

Напомним, ранее мы писали о том, что как правильно говорить на украинском языке "на протязі" или "протягом".