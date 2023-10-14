Росіяни вбили дитину на Донеччині та зруйнували два десятки будинків: подробиці

Ворог випустив по селу майже десяток снарядів

Окупанти в чергове обстріляли Донецьку область вранці, 14 жовтня. У селі Богатир загинув 11-річний хлопчик, а його родина перебуває у лікарні.

Про це повідомили у Нацполіції України. Також правоохоронці показали кадри з місця прильотів, де видно зруйновані будинки.

Ворог ударив по селу Богатир із РСЗВ "Смерч". Дев’ять снарядів впали в житловому секторі, зруйнувавши 20 будинків мирних громадян, церкву, школу, пошкодивши електромережу та автомобілі. На місці ударів працювала група "Білий ангел" Великоновосілківського напрямку.

Хлопчику, який загинув, лише два дні тому виповнилося 11 років. Його 31-річна мама та молодший брат перебувають у лікарні з численними пораненнями. Деякі мешканці села в останній момент встигли втекти у підвали та дивом вижили під руїнами своїх будинків, зазначають у поліції.

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