Заступник гендиректора "Інтерпайпу": Все можливе виробництво потрібно переносити в Україну

Багато українських компаній релокують свої виробничі потужності

Наразі багато українських компаній розглядають можливість або вже релокують свої виробничі потужності до європейських країн, самі або у кооперації з місцевими виробниками. Однак стратегія української промислової компанії "Інтерпайп" протилежна: "Не в Європу, а, навпаки, в Україну потрібно переносити всі можливі виробничі операції. Ми вважаємо, що потрібно створювати робочі місця в Україні. По можливості, максимально локалізовувати виробництво в Україні", — каже перший заступник генерального директора Денис Морозов в інтерв’ю ГМК-центру.

Зараз трубний ринок Європи на межі історичної переконфігурації. Провідний світовий виробник труб, французька Vallourec, має намір до кінця року закрити усі свої заводи у Євросоюзі, зокрема, у Німеччини через втрату конкурентоздатності. "Це дуже важливий фактор, що вплине на всю конфігурацію європейського ринка. Коли цей гравець остаточно піде з ринку, то, я думаю, це призведе до кардинальних змін на ринку", — очікує Денис Морозов.

Проте "Інтерпайп" не чекає та вже заходить в унікальні нішеві продукти для європейських машинобудівників. Зараз для Європі компанія освоїла більше 100 видів нової продукції і в перспективі ще освоїть більше 200. "Наприклад, новий продукт – осі, не для залізничних вагонів, а для вантажних фур. Це по всіх параметрах унікальна трубна продукція. В процесі її освоєння ми пробували виробляти ці труби, аби вони підходили на 100% під параметри клієнта. Були питання до підбору марки сталі, режиму термообробки, але потроху навчилися. Зараз у нас вже є продукт, з яким ми беремо участь у тендері", — каже Денис Морозов.