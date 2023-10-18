Блискуча атака по аеродромом у Бердянську: з’явилися супутникові фото зі знищеними вертольотами

Загарбники втратили велику кількість своєї авіації

У мережі з’явилися супутникові знімки з аеродрому в Бердянську, по якому Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS. На них зафіксовано знищені гелікоптери російських окупантів.

На фото можна побачити злітну смугу, яка була знята 15 та 17 жовтня, безпосередньо в день завдання удару. Відповідні знімки було опубліковано у Telegram-каналі Ateo Breaking.

На другій фотографії видно п’ять чорних крапок. Ймовірно, це місця, де раніше стояли ворожі гелікоптери.

Таким чином, судячи з кадрів, на цьому аеродромі російські загарбники втратили п’ять одиниць своєї авіації під час успішної української операції.

Варто додати, що 18 жовтня Генштаб ЗСУ прозвітував про знищення одного літака та шести вертольотів ворога за останню добу. Ймовірно, це загальні підрахунки з аеродромів у Бердянську та Луганську.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня в Луганську та Бердянську було успішно проведено операцію "DRAGONFLY", в ході якої було завдано ударів по аеродромах, де зберігалася техніка росіян. Крім своєї авіації, окупанти також втратили велику кількість живої сили.