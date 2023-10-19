PRORESTO’23: Ресторанний форум про те, як вибудувати бізнес під час кризи

15 жовтня в Києві пройшла яскрава подія – ресторанний форум PRORESTO’23, який організатори хочуть зробити щорічним.

Масштабний захід зібрав професіоналів ресторанного бізнесу зі всієї України: рестораторів, шеф-кухарів, барменів, сомельє, пекарів, дослідників національної кухні та багатьох інших. Обмін знаннями, досвідом, та взаємопідтримка об’єднала понад 500 гостей форуму, нестримна енергія та дружня атмосфера панували в Pochayna Event Hall.

Захід готували три місяці. Співорганізатор Богдан Швець розповідає, чому вирішили зануритись саме в ресторанну сферу:

"Після 24 лютого 2022-го українці повною мірою зрозуміли важливість роботи бізнесу на економіку України. Попри складнощі підприємці відкривали нові заклади та продовжували сплачувати податки. Окрім того, гостинність сфери HoReCa має неабиякий вплив на метальний та фізичний стан наших співгромадян".

Ведучими форуму стали легендарний ресторатор Максим Храмов та харизматичний юрист Євген Комаров.

На головній сцені форуму виступили провідні експерти з HoReCa: амбітний міністр шаурми та чебуреків Спартак Велішаєв, експерт у сфері управління маркетингом Дмитро Джеджула, засновник Асоціації шеф-кухарів півдня України Віктор Тітов, кавіст-підприємиця Оксана Козонова, талановитий шеф-бармен Владислав Романішин, бізнес-девелопер компанії Uklon Delivery Євген Борисенко та інші.

Гості мали змогу долучитися до незвичного для форумів формату – палких панельних дискусій, що розгорнулися на малій сцені Pochayna Event Hall. Спікери обговорили, як наймати команду в нескінченну кризу, які тренди та бізнес-моделі працюють для сфери HoReCa зараз, важливість використання локальних продуктів в меню, а також про вагомість бару в закладах. Потім вони відповіли на запитання залу.

"Один день навчання – на рік натхнення. Саме такі відчуття після грандіозного форуму PRORESTO, що двічі сколихнула ресторанні Одесу та Київ. Топові спікери, комбінація лекцій та глибокого занурення в теми панельних дискусій – і от уже більш ніж 1000 учасників зі всієї країни отримують відповіді не тільки на запитання "Що?" та "Як?", але й найважливіше – "Навіщо?"" – ділиться враженнями від заходів ведучий київського форуму Максим Храмов.

У рамках заходу діяли експозиції ведучих профільних компаній, від виробників обладнання до діджитал-сервісів: "Новий Проєкт", Lanet Click, Lookfort, Lasco, Servio Software та багатьох інших. Гості отримали консультації стосовно професійного обладнання та ведення сторінок у соціальних мережах, а також продегустували смаколики від Fraga, спробували каву від Foundation та обрали преміальний чай для своїх закладів від Chanoyu Tea.

Відвідувачі форуму, які брали участь у розіграші призів, отримали подарунки від MZPA, SERVIO Software, GurMeat, Kenwood, Decora, Poparada, тощо. Найцінніший подарунок, розіграний на форумі – стаття про заклад переможця у відомому виданні TELEGRAF, це головний інформаційний партнер заходу.

Проєкт PRORESTO створили не тільки для розвитку гастрономічної сфери, а й для збору благодійних внесків на підтримку ЗСУ. Під час події всі учасники могли долучитися до збору коштів на "Мобільний госпіталь" – проєкт Агенції Відбудови України. Частину грошей від продажу квитків направили до благодійного фонду "Повернись Живим".

Всі новини та корисна інформація від команди регулярно з’являється на інстаграм-сторінці PRORESTO.

Не пропустіть PRORESTO’24 наприкінці весни!