ATACMS у гості зайшов? У Мелітополі вночі могло прилетіти по військовій базі окупантів

Місцеві жителі діляться подробицями

Ніч у окупантів у Мелітополі видалася неспокійною. Там після опівночі пролунала серія вибухів.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, удар міг прийти по базі окупантів.

"Найпотужніший вибух — у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Уточнюємо деталі", — написав він.

У коментарях мешканці міста також підтверджують інформацію про вибухи. Дехто припускає, що місто могли атакувати ракетами ATACMS.

Нагадаємо, що нещодавно ракетами ATACMS були атаковані аеродроми в окупованих Луганську та Бердянську. Удар по них стався 17 жовтня, загалом було знищено 9 вертольотів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 13 жовтня підрозділ Руху опору провів вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям воїнів о 07:30 було підірвано залізничну колію. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії росії.