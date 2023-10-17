Перше застосування ATACMS в Україні: Залужний показав, як це було

Ракети завдали багато збитків у російських тилах

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вслід за президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що Україна отримала ракети ATACMS і показав, як відбувалися перші запуски.

Відповідним відеозаписом Залужний поділився у своєму telegram-каналі. На короткому ролику показано момент запуску трьох ракет у нічний час.

Як відомо з російських джерел, вночі було завдано ударів по Бердянську та Луганську, де були вражені аеродроми, на яких знаходилося багато авіації та іншої військової техніки. Куди полетіли показані на відео ракети, не уточнюється.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 17 жовтня росіяни повідомили про "можливий найсерйозніший удар" з початку вторгнення. Після цього в ССО ЗСУ повідомили, що було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, систему ППО та багато іншої техніки та особового складу.

Військовий експерт Ян Матвєєв після цього повідомив, що аеродром у Бердянську є дуже важливою ціллю для України, оскільки звідти регулярно підіймалися гелікоптери для завдання ударів на Запорізькому напрямку.