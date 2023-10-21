"Коли путін казав, що України не існувало на картах, він брехав", - відомий букініст відповів (відео)

"Телеграф" подивився на справжню європейську мапу 17 століття

В цитатнику путіна за 2023 рік почесне місце займе його теза про те, що такої країни, як Україна, на мапі 17 століття не було. "Телеграф" запам'ятав цей виступ і, при нагоді, поцікавився у відомого українського букініста Ігоря Глоби, що там насправді було на мапах 17 століття. Велике інтерв'ю з експертом вийде завтра о 09:00.

Букініст показав європейську карту 17 століття (див. відео) і розклав все по полицях:

"Ось карта — "Генеральний план України". Це європейська карта, датована 1686 роком. Тобто в Європі Україна була відома саме як Україна. Затирати нашу історію і приклеювати "Малоросію" нам почали з часів Петра І" .

За словами експерта, картографія того часу пов'язана з подорожами, з центрами, звідки велась торгівля — такими, як Амстердам. Тож Україну на картах промальовували і "прописували" іноземні дослідники.

"Українці на той час користувались європейськими виданнями карт. Друковані європейські карти були при дворах всіх правителів того часу, і на них Україна значилась як Україна. путін перекручує історію, як вони в принципі звикли робити", — резюмував Ігор Глоба.

Більше про старовинні книги, мапи і те, у які книги варто інвестувати сьогодні, щоб отримати прибуток завтра, читайте у інтерв'ю з Ігорем Глобою, яке вийде на "Телеграфі" завтра, у неділю, о 09:00.