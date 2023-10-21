Телеграф посмотрел на настоящую европейскую карту 17 века

В цитатнике Путина за 2023 год почетное место займет его тезис о том, что Украины,на карте 17 века не было. "Телеграф" запомнил это выступление и при случае поинтересовался у известного украинского букиниста Игоря Глобы, что там на самом деле было — на картах 17 века. Большое интервью с экспертом выйдет завтра в 09:00.

Букинист показал европейскую карту 17 века (см. видео) и разложил все по полкам:

"Вот карта — "Генеральный план Украины". Это европейская карта, датированная 1686 годом. То есть в Европе Украина была известна именно как Украина. Затирать нашу историю и приклеивать "Малороссию" нам начали со времен Петра I".

По словам эксперта, картография того времени связана с путешествиями, с центрами, откуда велась торговля – такими, как Амстердам. Так что Украину на картах прорисовывали и "прописывали" иностранные исследователи.

"Украинцы в то время пользовались европейскими изданиями карт. Печатные европейские карты были при дворах всех правителей того времени, и на них Украина значилась как Украина. путин извращает историю, как они в принципе привыкли делать", — резюмировал Игорь Глоба.

Больше о старинных книгах, картах и том, в какие книги стоит инвестировать сегодня, чтобы получить прибыль завтра, читайте в интервью с Игорем Глобой, которое выйдет на "Телеграфе" завтра, в воскресенье, в 09:00.